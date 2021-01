WRC, Sébastien Ogier: “Chefe, bati com o carro…”

Um dos pontos curiosos deste Rali de Monte Carlo é a estreia de Jar-Matti Latvala como Chefe de Equipa da Toyota. Bem melhor conversador que Tommi Makkinen, é na gestão política que tem tudo para aprender. Curiosa a entrevista que deu ao WRC.com quando disse que: “Não posso ensinar nada ao Seb (Ogier), não lhe posso dizer como pode ganhar o Monte Carlo” – pois o francês sabe-o bem melhor que Latvala, e já agora, que qualquer outro. Por outro lado, é interessante ver como Ogier reage ao facto de ter Latvala como chefe, quando, no tempo em que foram colegas de equipa na Volkswagen, o francês ‘abanava’ por completo o finlandês em termos psicológicos. Quando Ogier foi questionado se já lhe chamou ‘boss’, a resposta foi curiosa: “Já aconteceu! Eu liguei-lhe depois do meu acidente nos testes e disse: “Desculpe chefe, bati com o carro”. A sua nomeaçao foi uma pequena surpresa para muita gente, incluindo eu. Mas tenho a certeza que o Jari, com a sua paixão, vai trazer muito à equipa. A equipa tem muita experiência, sabe fazer as coisas, por isso as coisas não devem mudar agora. Uma das coisas importantes é que Jari é um tipo muito simpático e eu não tenho receio nenhum da relação com ele”.