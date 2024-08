WRC, Sébastien Ogier: “campanha completa? Parece que não tenho outra opção…”

No final do Rali da Finlândia ficou claro que quase de certeza, Sébastien Ogier deverá manter-se na disputa pelo seu nono título mundial de ralis. Com a vitória na Finlândia, os pontos que somou e beneficiado pelo abandono do companheiro Kalle Rovanperä, Ogier está agora no segundo lugar do campeonato, a 27 pontos de Thierry Neuville isto quando faltam quatro provas para o final do WRC, os ralis da Grécia, Chile, Rali da Europa Central e Japão.

Neste contexto, a participação nas próximas provas é forte, e Ogier assumiu-o no final do rali: “É difícil sorrir neste momento, mas uma vitória na Finlândia é sempre agradável, mas não é assim que gostamos de a ter. Lamento muito pelo Kalle e pelo Jonne, que tiveram um ritmo fantástico durante todo o fim de semana. Não tiveram muita sorte com a pedra no fim de semana. Lamento por eles.

Quanto a nós, tivemos azar na Sardenha e perdemos na última especial, mas tivemos sorte aqui, é assim o desporto automóvel. Tenho de ver se vamos fazer uma campanha completa, mas parece que não tenho outra opção. Já não é a minha prioridade, mas veremos”, disse.

O francês não tem muita vontade, mas também sente que a equipa precisa dele, e por outro lado, apesar de nunca ter colocado isso na sua ‘bucket list’, chegar ao nono título e igualar Sébastien Loeb, talvez encontre motivação para o fazer.

Quanto à decisão sobre o resto da temporada, Ogier diz que precisa decidir se continuará até o fim da temporada, embora a disputa pelo título não seja sua prioridade. Vai ter discussões com a Toyota e decidir os próximos passos da sua temporada de 2024. A decisão será tomada em breve.

WRC, Rali da Finlândia, Classificacões, Resultados, Campeonatos,

WRC: 11 anos depois Sébastien Ogier vence Rali da Finlândia

Onze anos depois, Sébastien Ogier, agora com Vincent Landais ao lado e no Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, vence o Rali da Finlândia, numa prova com sabor agridoce para a Toyota, que perdeu a hipótese de reservar para si os três lugares do pódio com os acidentes de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) no penúltimo troço da prova. Curiosamente, desde Esapekka Lappi em 2017 que um finlandês não consegue vencer a ‘sua’ prova.

Outra curiosidade, Ogier confessou no final da prova que, estando tão bem classificado no campeonato, talvez vá mesmo fazer o resto da competição: “vamos ver, mas parece que não tenho outra alternativa…”

O jovem finlandês foi traído por um enorme pedra na trajetória, que o catapultou para mais um capotanço, como em Portugal, perdendo uma vitória que era quase certa, pois tinha mais de 40 segundos de avanço para o segundo classificado e dois colegas de equipa atrás nos lugares do pódio.

Um deles era Elfyn Evans, que depois de ter chegado a liderar a prova, na PEC4, era segundo quando um problema de transmissão o levou ao abandono. Regressou domingo, mas saiu de estrada na penúltima especial da prova, perdendo pontos importantes para o campeonato, deixando Thierry Neuville bastante bem mais descansado.

Quem aproveitou foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), que foram os primeiros líderes do rali, mas depois foram perdendo gás, caíram para o sexto lugar, terminaram o primeiro dia em quarto, subiram ao terceiro lugar a meio de sábado e ao segundo perto do fim da prova. Alguma sorte com os abandonos à sua frente, mas os ralis são mesmo assim, e quem termina as provas com bons pontos ‘arrisca-se’ a ser campeão e o belga parece estar a ter a sorte que lhe faltou noutros anos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) acaba a prova com um pódio caído do céu, numa prova que seria sempre difícil para si, pois o ano passado correu aqui de Rally2, depois de em 2022 ter rodado muito atrasado.

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) termina a sua estreia nos Rally1 com um quarto lugar, numa prova em que cometeu um erro cedo que lhe condicionou a manhã, mas de tarde venceu um troço e foi segundo noutro, deixando muito boas indicações e a certeza que a Toyota pode contar com ele para o futuro.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), foram quintos da geral e venceram o WRC2 depois de uma prova muito bem conseguida, nunca metendo uma roda fora do sítio, dominando de fio a pavio.

Quem sabe nunca esquece e Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2) foram sextos da geral e segundos no WRC2, deixando claro que, se ainda quisessem, ainda poderiam correr nos Rally1 que não envergonhariam ninguém, bem antes pelo contrário. É verdade que nesta prova tem o ‘boost’ caseiro, o ano passado foi aqui quinto com o Rally1, mas ainda está aí para as curvas.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid)

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 Hybrid)

Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid)

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid)

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)

No WRC2

Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2)

Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2)

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2),

Yoann Rossell/Florian Barral (Citroën C3 Rally2)

Georg Linnamäe/James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2).

Gus Greensmith Jonas Andersson Škoda Fabia RS Rally2

Josh McErlean James Fulton Škoda Fabia RS Rally2

Robert Virves/Aleks Lesk (Skoda Fabia RS Rally2)

WRC, Rali da Finlândia: acidentes de Rovanpera e Evans, deixam Ogier na frente

E de repente, a Toyota perde dois carros e agora já só sobra Sébastien Ogier para levar o seu Toyota GR Yaris até ao fim e poder vencer o Rali da Finlândia. Kalle Rovanperä e Elfyn Evans bateram na penúltima especial da prova, desistiram, com o galês a deixa o carro mesmo muito mal tradado. ambas as duplas ficaram bem em termos físicos, mas os carros nem por isso.

Um autêntico balde de água fria para a Toyota, que se preparava para mais um 1-2-3, mas como bem sabemos, ’isto’ são ralis em que se anda sempre depressa, e as armadilhas estão sempre ali ao virar da esquina.

Tudo sucedeu na PEC19, Moksi-Sahloinen 2, com 14,27 km quando o desastre assolou a Toyota.

Elfyn Evans foi o primeiro a sair da estrada, logo na primeira curva da especial, com o carro a ficar muito danificado. Já Rovanperä apanhou uma grande pedra no meio da trajetória que projeto o Yaris, que capotou. Evans desistiu ontem, não pontuou, mas Rovanperä era primeiro, mas não soma pontos, pelo que todos os que terminarem o rali sobem um lugar.

O novo líder é Sébastien Ogier, que também lidera o super domingo ainda que para já com apenas 0.4s de avanço para Esapekka Lappi. Quem ganha mais com isto tudo é Thierry Neuville, que subiu ao segundo lugar e prepara-se para se destacar muito no campeonato já que nem Ott Tanak ou elfyn Evans vão somar pontos.

Rali da Madeira: Rui Jorge Fernandes dominou duas rodas motrizes

No universo dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, de tração dianteira, brilhou Rui Jorge Fernandes. O piloto do Renault Clio Rally4 rapidamente construiu uma grande vantagem sobre a concorrência e pode mesmo nalgumas fases a corrida gerir esse avanço.

O piloto da Autocam atingiu o último controlo 1 minutos e 49 segundos antes o segundo classificado, Hugo Lopes com um Peugeot 208 Rally4, o melhor nas contas do campeonato nacional nesta categoria.

Piloto que até agora tinha feito o pleno no regional o escalão, Vasco Silva, noutro Renault Clio Rally4, não teve desta feita argumentos para lutar com o seu rival e foi, também com algum tempo perdido com um furo, terceiro. No lote dos cinco primeiros ficaram também o espanhol Unai de la Dehesa e Gonçalo Henriques. Autores de boas prestações e nas primeiras posições enquanto em prova, Vítor Sá e Miguel Garcia, ambos em Peugeot 208 Rally4, ficaram fora a corrida devido a despiste.

