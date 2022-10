WRC, Sébastien Ogier: “Aos 22 anos, eu ainda não me tinha sentado num carro de rali…” | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos, e na sua quarta prova do ano, repetiram o segundo lugar de… Monte Carlo. Contudo, para o francês, a sua presença neste rali funcionou como uma espécie de passagem de testemunho: “Sinto-me feliz por estar aqui, e testemunhar este momento e fazer parte dele é bom, e desempenhar um papel para a equipa, tudo isso foi muito bom.

Estou feliz com o meu regresso após três meses, o resultado não foi mau para um rali que foi muito desafiante e bastante rápido. Para além disso, foi muito divertido e agradável estar aqui para ver este jovem a fazer mais uma vez uma atuação espantosa e provar que merece este título”, começou por dizer Ogier, que tem umas palavras para Kalle Rovanpera: “Antes de mais, ele está muito à frente face a qualquer um. Aos 22 anos, eu ainda não me tinha sentado num carro de rali, e ele é campeão. São coisas um pouco diferentes. Obviamente, ele deve manter-se calmo, relaxado e com os pés no chão, e não acho que tenha sido demasiado fácil. Claro que teve uma boa equipa à sua volta porque ganhamos e perdemos juntos e a Toyota Gazoo Racing é também uma grande parte do seu sucesso. Se os parâmetros aí permanecerem, o seu futuro parece muito brilhante…”, disse.