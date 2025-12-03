WRC, Sébastien Ogier analisa nono título: “Talvez a melhor temporada em termos de maturidade”

Sébastien Ogier questionado se o nono título mundial de ralis — conquistado em regime part-time — integra a sua melhor época de sempre, respondeu com cautela, destacando a maturidade alcançada. O francês somou seis vitórias e pódios consecutivos, com exceção de um azar no Rali da Europa Central, que qualificou como “puramente azarento” e sem margem para alterações estratégicas.

“Tive algumas grandes temporadas na minha carreira e sinto-me muito grato por isso. Trabalhei com equipas fantásticas muitas vezes e obviamente a era Volkswagen foi muito bem-sucedida e sim, houve algumas temporadas super fortes definitivamente, mas esta está no top 2 e talvez a melhor ainda em termos de maturidade, que alcancei após todos estes anos, a experiência e realmente maximizei basicamente cada oportunidade este ano.

Houve aquele pequeno contratempo no Rali da Europa Central. Mas novamente, não havia muito que pudesse fazer diferente. Basicamente foi azar mais do que qualquer coisa. E sim, esta série foi, nem tenho palavras para descrever esta temporada.”

“Mencionei há um par de dias que todas as estrelas teriam de alinhar se realmente quisesse ter sucesso porque quando competes em menos ralis claro que nunca é fácil pontuar, especialmente estes dias com super-pontos, há muitos pontos para apanhar no fim-de-semana, então quando faltas a três são muitas oportunidades em que perdes pontos e ao mesmo tempo o Elfyn (Evans) e o Scott (Martin) foram mega consistentes o ano todo, então sim, é por isso que a temporada se decidiu na última Power Stage do último rali, o que de alguma forma é bom para o espectáculo com certeza e também bom para as emoções que temos.”

Qual é a diferença emocional e mental em conquistar este título específico em comparação com os anteriores?

“Honestamente, odeio sempre comparar os meus sucessos porque valorizo todos eles e acho que este não sei, foi aquele em que a minha abordagem foi a mais relaxada de todos porque não era realmente o plano claro para isso mas tornou-se um durante o ano e depois o objetivo era só vamos continuar a desfrutar do que faço.

Talvez dizer como já referi, que as estrelas se alinharam. Mas sim, é difícil dizer isso ao mesmo tempo pois a minha abordagem, o meu trabalho, a minha preparação e envolvimento em cada rali permanecem os mesmos. Toda a vez que venho, estou a 100% nisso. E sim, isso é definitivamente uma chave para o sucesso.”

Se ter perguntarmos qual a tua qualidade pessoal que achas que te ajudou mais a ganhar campeonatos?

“Bem, se fosse muito secreto, guardava-o para mim. Mas acho que não sei. Acho que há muito aí, sabes, só tentar lidar com a pressão. Sou definitivamente sensível à pressão. Sou humano e quando é intensa como agora, sempre, sabes, durmo menos e não são semanas fáceis, mas trouxe o melhor de mim na maior parte do tempo ou quase sempre na minha carreira. Parece que tenho facilidade para lidar bem com ela. Então diria sim, gerir para ficar calmo e lidar com a pressão é definitivamente um grande ativo para mim.”