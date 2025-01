WRC, Sébastien Ogier: “a minha experiência no ‘Monte’ é um trunfo, mas temos de fazer o nosso trabalho”

Sébastien Ogier vai tentar alcançar o seu décimo triunfo no Rali de Monte, que tem a sua sede em Gap, a sua cidade natal, nos Alpes franceses – ao iniciar mais uma campanha parcial ao lado do copiloto Vincent Landais. Este ano, não contem com o francês para tentar ‘roubar’ o título de pilotos à Hyundai, mas contem com um piloto que vai querer vencer todas as provas em que participar, a começar já pelo Monte Carlo: “É sempre emocionante para mim estar a preparar-me para o Rallye Monte-Carlo e continuar a minha relação com a TGR-WRT por mais um ano.

Continuo a gostar de conduzir para esta equipa fantástica, com a qual estou há mais tempo do que qualquer outra na minha carreira, e espero divertir-me mais no carro este ano.

Com menos potência, menos peso e pneus novos, há muitos pontos de interrogação no início da época e é um novo desafio para as equipas e os pilotos verem quem se adapta melhor.

Mesmo depois de muitas partidas, este rali nunca se torna mais fácil e eu entro sempre com respeito pelo desafio e, de certa forma, com um pouco de medo, porque sabemos que vamos enfrentar condições imprevisíveis. Trata-se de tentar gerir o risco, ainda mais do que noutros ralis” disse Sébastien Ogier, nove vezes vencedor do Rallye Monte-Carlo, que sabe poder ajudar os seus companheiros de equipa da Toyota neste que é o seu evento caseiro: “A minha experiência neste evento sempre foi um bom trunfo para a equipa em termos de estratégia, mas estamos todos nos nossos carros e todos temos de fazer o nosso trabalho. Claro que vou dar o meu melhor para ajudar a Toyota Gazoo Racing”.