WRC: Sébastien Ogier a caminho do 7º triunfo no Rali do México | AutoSport

Sébastien Ogier está à beira de uma sétima vitória no Rally de Guanajuato México, depois de um dia de sábado em que viu o seu principal adversário na luta na frente, Esapekka Lappi, despistar-se e abandonar.

O oito vezes campeão mundial, que está a realizar no Rali do México a segunda prova do ano com a Toyota Gazoo Racing, ‘arrisca-se’ a garantir 100% de vitórias nas provas que até aqui realizou. Falta passar ainda pelo dia de hoje, mas com o avanço que tem, basta-lhe gerir o andamento e fugir das armadilhas. Ogier chegou à liderança quando Esapekka Lappi, que liderava o rali com 5.3 segundos de avanço, no final do dia de sexta-feira, se despistou, bateu num poste de eletricidade e teve de abandonar. A partir desse momento, Ogier nunca mais olhou para trás. Tendo alcançado uma vantagem de quase meio minuto sobre o seu companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans, o piloto de 39 anos não facilitou e em El Mosquito 2 deu mais de oito segundos à concorrência mais próxima, acabando por terminar o dia 35.8 segundos afastado do segundos classificado, que ainda é Elfyn Evans.

A vitória nesta terceira ronda seria particularmente especial para o francês, pois foi aqui no México que fez a sua estreia no Mundial de Ralis da FIA em 2008. Por outro lado, o seu rival de sempre, Sébastien Loeb, tem também seis vitórias, pelo que Ogier pode desempatar…

“Foi mais um dia forte para mim. Tivemos uma abordagem um pouco diferente depois do Esapekka ter saído no primeiro troço. Não precisámos de correr tantos riscos, mas mesmo assim conseguimos ter alguns bons momentos e dilatar nossa liderança. Falta um dia ainda longo, o que significa que não nos podemos dar ao luxo de relaxar”, disse Ogier.

A posição de Evans no segundo lugar da geral é muito menos seguro, uma vez que Thierry Neuville foi atacando e recuperando margem, troço a troço e o piloto terminou o dia a apenas 4.3 segundos, o que com quatro troços pela frente, é quase insignificante.

Kalle Rovanperä terminou o dia a 53.9s de Neuville, no quarto lugar da geral. Deixou o motor do seu Toyota Yaris GR Rally1 calar-se em Derramadero 2 e só isso custou-lhe um punhado de segundos. Ainda assim tem 47.2 segundos de avanço para Dani Sordo, pelo que lhes resta esperar pela PowerStage para tentar ir buscar algo mais em termos de pontos.

Dani Sordo é um quinto colocado solitário, e não esteve disposto a assumir riscos desnecessários. Em vez disso, o espanhol concentrou-se em experimentar novas configurações ao longo do dia, embora tenha achado difícil manter a traseira do seu Hyundai sob controlo nas condições de piso escorregadias que os pilotos se depararam no México, que, lembramos, é a primeira prova em terra da temporada.

Tal foi a elevada taxa de ‘atrito’ que há cinco WRC2 no top 10 primeiros. Gus Greensmith continuou a liderar a categoria na frente do seu antigo companheiro de equipa na M-Sport Ford, Adrien Fourmaux, enquanto Emil Lindholm, Oliver Solberg e Kajetan Kajetanowicz completaram o top 5. Greensmith tem 31.6s de avanço para Fourmaux, com Lindholm agora bem mais perto a 6.0s do francês. Já Solberg é quarto a 41.2s da terceira posição e tem Kajetanowicz 1:02.1s mais atrás.

O líder do campeonato à chegada do Rali do México, Ott Tänak recuperou da falha do turbo na sexta-feira de manhã e levou o seu Ford Puma de volta até ao 11º lugar, queixando-se várias vezes que o seu carro não está como quer, ainda que as coisas tenham vindo a melhorar. Pierre-Louis Loubet, noutro Ford Puma Rally1, voltou a abandonar, desta vez com a suspensão traseira danificada na PE17.

O dia de domingo pode ser mais curto, mas não é menos desafiante. Abre com Las Dunas, logo seguido de Otates, o troço mais longo do rali, com 35,63 km. Segue-se San Diego antes da Power Stage em El Brinco.

