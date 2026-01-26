WRC, Sébastien Ogier, 15 pódios em 17 Rallye de Monte Carlo: “recorde difícil de quebrar”

Sébastien Ogier concluiu o Rallye Monte-Carlo no terceiro lugar, somando o seu 15º pódio na prova em 17 participações na mítica prova. Acompanhado por Vincent Landais, o francês travou uma luta renhida com Elfyn Evans durante grande parte do rali, mas ele estava ali para vencer e tudo o mais foi muito pouco para quem tem tal palmarés. Desta feita, teve dois ‘obstáculos’ na equipa que não encontrou forma de suplantar, e quem pagou foram os… Hankook!

Condições extremas dificultaram luta pela vitória

Ogier destacou a dificuldade excecional desta edição, considerada uma das mais desafiantes da sua carreira. “Estou feliz por este pódio no final de um rali muito exigente. Claro que em Monte-Carlo me habituei a estar no lugar mais alto, mas o Oliver foi fantástico este fim de semana e merece totalmente a vitória”, afirmou o piloto.

O francês previu as condições adversas desde o início, com muita neve prevista e a desvantagem de abrir estrada nos primeiros 50% da prova. “Abrir a estrada até à noite de sexta-feira tornou tudo ainda mais difícil. Depois disso, as condições mantiveram-se traiçoeiras até ao fim, especialmente as zonas lamacentas, verdadeiramente desagradáveis de conduzir”, resumiu.

Estratégia cautelosa privilegiou pódio seguro

Ao longo do fim de semana, Ogier nunca lançou um ataque frontal decisivo, optando por uma gestão conservadora. “Não senti que pudesse assumir os riscos necessários para máxima velocidade, porque gosto de pressionar quando tenho total controlo. Nestas condições, o controlo nunca é completo”, explicou, deixando de lado o que foi dizendo na prova dos pneus, com os quais não se entendeu minimamente.

Por isso, o piloto decidiu cedo que um pódio seria um excelente resultado. “Foi por isso que considerei que um pódio seria muito bom aqui, e isso bastaria para me satisfazer”, afirmou.

Registo impressionante em Monte-Carlo

Ogier minimizou a importância dos pontos conquistados, valorizando acima de tudo o 15º pódio em 17 presenças. “Os pontos não são o que mais me preocupa aqui. Um pódio para mim significa mais. Estou genuinamente feliz por estar novamente aqui. É bastante incrível e duvido que volte a acontecer — ou, se acontecer, será um recorde difícil de quebrar”, concluiu. O resultado coletivo reforça o domínio da Toyota no arranque do campeonato, com Ogier satisfeito pelo contributo da equipa para o pódio triplo.