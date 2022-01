WRC, Sébastien Loeb: “vai ser um rali de asfalto, só com pneus macios…” | AutoSport

Sébastien Loeb, tal como a maioria dos pilotos estão preocupados com o facto do tempo seco no Rali de Monte Carlo poder converter-se num problema. Poder-se-ia pensar que isso lhes vai facilitar imenso a vida no que à escolha de pneus diz respeito, pois nessas condições ganha quase sempre o Rali de Monte Carlo quem colocou mais fichas certas na roleta do Casino do Mónaco, mas a verdade é que tirando-lhe uma grande dor de cabeça, oferece-lhes outra, pois nem mesmo um piloto que começou no WRC há 22 anos se lembra de um Monte Carlo tão seco: “nunca tive condições tão secas, não me lembro de ter feito o Turini completamente seco sem neve, mesmo ao lado da estrada. Isto vai ser um rali de asfalto, mas só com pneus macios”, disse Loeb. Cada piloto dos Rally1 terá 80 por onde escolher, mas só pode utilizar 38 durante o rali. Tem disponíveis 24 P Zero RA Super Macios, 20 P Zero RA Macios, 24 Sottozero STZ-B com pregos e 12 Sottozero STZ-B de neve, sem pregos. Estes dois últimos compostos, são para esquecer, não servem para este rali. Para 16 troços, há 5 jogos de pneus macios. É um risco muito grande usar super Macios, e destes há 6 jogos. Os troços do Monte Carlo estando secos, o piso é muito abrasivo. Não há neve e gelo, mas o problema dos pneus mantém-se…