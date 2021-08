WRC, Sebastien Loeb: “Se Malcolm Wilson me ligar para fazer um rali, porque não? | AutoSport

Sébastien Loeb está aberto a experimentar os novos carros de 2022. Apesar de estar agora focado no Dakar e no Extreme E deixou a porta aberta a um regresso.

Com uma nova era a começar na próxima época e com a vontade sempre presente de regressar aos troços de rali, Loeb está aberto a qualquer convite e, citado pelo Autohebdo, disse o seguinte:

“Se alguém me ligar para voltar, vou pensar no assunto”, admite Loeb. “Se Malcolm [Wilson] me pedir para fazer um rali e ele precisa de mim, então porque não? Se Malcolm precisa de alguém para um rali , não para toda a temporada, mas para metade da temporada, porque não?”

Assim, Loeb coloca-se à disposição de quem queira os serviços de um piloto nove vezes campeão do mundo e que está disposto a fazer meia época.