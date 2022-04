WRC: Sébastien Loeb regressa para o Rally de Portugal | AutoSport

Está confirmado. Sebastien Loeb vai regressar ao Ford Puma Hybrid Rally 1 da M-Sport no Rally de Portugal.

Depois de uma estreia espetacular com a M-Sport Ford World Rally Team no Rali de Monte-Carlo

de janeiro último, a M-Sport pode agora confirmar que Sébastien Loeb e a navegadora Isabelle

Galmiche irão voltar a juntar-se à M-Sport, completando uma equipa que será composta por cinco

unidades Puma Hybrid Rally1 para o assalto a Portugal.

O Rally de Portugal representa uma ocasião marcante para o M-Sport Ford World Rally Team, já que

se tornará no primeiro construtor a inscrever cinco Rally1 num mesmo evento. É uma oportunidade

emocionante para a equipa, fazendo deslocar a Portugal um vasto leque de talentos.

O regresso de Loeb coincide com as comemorações do 50º Aniversário do Campeonato do Mundo de

Ralis da FIA, programa que contempla uma variedade de atividades, previstas ao longo do fim de

semana, celebrando-se os cinquenta anos de ação épica nos palcos e superfícies mais desafiantes do

mundo.

O confronto Sebastien Ogier vs Sebastien Loeb, que foi o prato forte da primeira prova do ano, poderá ter assim novo capítulo marcado para os troços portugueses. Ogier foi desafiando Loeb nas redes sociais para que o duelo se pudesse repetir em terras portuguesas, sendo uma das provas que Ogier disse desde o início que queria fazer. Regressado ao Campeonato do Mundo de Ralis da FIA em janeiro, Loeb reclamou para si nada menos do que seis vitórias em troços ao longo da prova monegasca, numa batalha em que defrontou Ogier, para depois alcançar a vitória nessa que foi a prova inaugural da temporada de 2022.

Loeb junta-se assim a Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet – que se vai estrear no Rally da Croácia.

“Conduzir o Puma é uma das minhas memórias favoritas nos ralis; Vencer em Monte Carlo depois de

tanto tempo foi algo incrível.” disse Loeb. “A equipa trabalhou muito bem, encontrando rapidamente soluções para as questões que se identificaram no Shakedown, permitindo-nos alcançar a nossa 80ª vitória em ralis. Aquando do meu primeiro teste com este carro, experimentei, de imediato, uma sensação muito boa, para além de que gosto de conduzir com tanta potência com o sistema híbrido. Trata-se de um automóvel fantástico, de uma grande equipa e festejámos momentos incríveis juntos. Portugal era um espaço vazio no meu calendário e é um rali de terra; tendo já competido nesta versão da prova em 2019, tenho uma base de notas de algumas das suas classificativas. Essa foi uma das razões por que escolhi Portugal; a outra foi que eu queria fazer um rali em terra. Gosto da condução nesse tipo de pisos, pelo que foi uma escolha muito simples.”

“Isto foi possível graças aos nossos grandes parceiros na Ford e na Red Bull, pelo que estou ansioso

por ver a prestação do Séb e do Puma Hybrid Rally1 naquele que é o primeiro verdadeiro rali de terra

do presente ano.” disse Malcolm Wilson. “É ótimo contar com uma formação tão forte de pilotos e estou muito orgulhoso pelo facto de que a nossa equipa será a primeira a inscrever cinco carros de topo num rali do WRC. Isto mostra o quão apelativos são estes Rally1, nomeadamente o Puma, para os pilotos, esperando poder continuar a levar cada vez mais longe os limites da modalidade. Também espero que esta popularidade dos Rally1 nos leve a ver mais clientes em competição em eventos de todo o mundo.”