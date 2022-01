WRC, Sébastien Loeb: “O carro é bastante potente…” | AutoSport

Sébastien Loeb parte hoje para a estrada na 11ª posição e por isso vamos ter que esperar por ele para saber quem é o primeiro líder do Rali de Monte Carlo. Para já as coisas estão a correr bem, foi segundo no Shakedown, mas agora é que tudo vai começar a sério: “O carro é bastante potente, mas só temos mais potência durante um curto período, portanto a potência não está sempre ao mesmo nível durante um troço inteiro. É preciso antecipar um pouco quando se precisa de potência. O carro é mais pesado, voltámos a perder o diferencial central, e também muita aerodinâmica e por isso não sei se seremos mais lentos, mas a sensação que tenho do carro é bastante boa. Gosto também muito do equilíbrio, mas também temos mais um efeito subvirador nas curvas mais lentas”, disse Loeb antes da partida do rali.