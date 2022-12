WRC: Sebastien Loeb não deve fazer Monte Carlo com a M-Sport | AutoSport

Sebastien Loeb não faz para já parte da lista de inscritos para o Rali de Monte Carlo, primeira prova da época 2023 do WRC. O nove vezes campeão do mundo de ralis não deverá repetir a presença na mítica prova monegasca e, por conseguinte, defender o ‘troféu’.

Loeb começou 2022 em grande com um triunfo no Rali de Monte Carlo. Um dos melhores momentos do ano de um piloto que voltou a mostrar todo o seu talento nos desafiantes troços monegascos. No entanto, Loeb dificilmente voltará a fazer uma pirueta no final da prova, pois é quase certo que não estará presente.

Os organizadores do Rally de Monte Carlo confirmaram que três carros, Ford Puma Rally1, estarão na linha de largada da corrida. Dois deles estão reservados para Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet , que disputarão todos os ralis no próximo ano como pilotos da M-Sport Ford. Segundo o jornal belga La Derniere Heure, o terceiro piloto da Puma é o empresário grego Jourdan Serderidis. Ao que parece a M-Sport não conseguiu chegar a acordo com a Red Bull, o que inviabilizou a presença de Loeb.

A presença do francês seria sempre difícil, pois o Rally Dakar, que termina no domingo, 15 de janeiro, e os reconhecimentos do Monte Carlo, começam no dia seguinte, segunda-feira.

Ainda não está excluída a possibilidade de Loeb fazer algumas provas com o Puma Rally1 da M-Sport ao longo da época, como fez esta temporada, mas para já o cenário não parece muito favorável.

Quem também não vai estar presente no Monte Carlo com a M-Sport é Gus Greensmith.

O piloto britânico não terá lugar na estrutura britânica, e o piloto já pondera outras opções para lá da M-Sport, estando de olho na possibilidade de alugar um GR Yaris Rally1 para fazer algumas provas em 2023.