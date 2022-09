WRC, Sébastien Loeb: não a uma temporada completa em 2023 | AutoSport

Sébastien Loeb está de regresso ao Rali da Acrópole Grécia. O nove vezes campeão mundial corre com o Ford Puma Rally1 Hybrid na Grécia e realiza a sua quarta prova com a M-Sport esta temporada. Loeb venceu o Rallye Monte-Carlo, prova de abertura de temporada num Ford Puma Rally1 e impressionou com tempos mais rápidos em Portugal (liderava quando abandonou por despiste), Itália e Quénia. Esta semana o EKO Acropolis Rallye da Grécia será o seu primeiro regresso a um dos eventos icónicos da época, numa década.

O shakedown desta manhã não correu exatamente como planeado para o francês, uma vez que o carro teve problemas de motor. De volta à assistência, os mecânicos resolveram o problema: era uma falha elétrica, prontamente retificada

A última vez que esteve na Grécia, foi ao volante de um Citroën DS3 WRC em 2012, e ganhou: “Estou ansioso por estar de volta”, disse Loeb. “Será a primeira vez em 10 anos, por isso estou ansioso por ver os troços e as pessoas de novo. Tenho boas recordações deste rali. O teste correu bem. tive uma boa sensação com o carro, tudo estava correto e bastante bom. Trabalhámos com a afinação da suspensão, diferenciais e o sistema híbrido – tudo correu bastante bem. Estou feliz após o teste. O carro estava a funcionar bem, está tudo bem e agora estamos prontos para o rali”.

Loeb admitiu os seus três triunfos anteriores na lendária prova não são grande ajuda desta vez. Ele e Isabelle Galmiche tiveram de trabalhar arduamente durante os reconhecimentos para elaborar notas de ritmo novinhas em folha: “Agora é um rali muito diferente e todos os torços são novos para mim, disse ele. “É um evento agradável e os troços são interessantes. Precisamos de encontrar um ritmo porque há muito tempo que não conduzo o carro competitivamente”.

De resto: “Gosto de vir aqui, o local é agradável e os troços são interessantes. Ganhei três vezes, não é o que ganhei mais – é um rali complicado com o risco de furar, mas gostei sempre e foi por isso que decidi voltar. Os troços são diferentes, temos um pouco de tudo: rápido, lento, áspero”, disse Loeb que também falou da época bastante dura para a M-Sport:

“Com certeza que esperam que eu faça um resultado forte e espero também estar num bom ritmo e lutar na frente, como todos os pilotos aqui. Farei o meu melhor, com certeza. Tentei preparar-me para o rali da melhor forma possível. A sensação é boa, ter um rali limpo é o objetivo” começou por dizer, referindo-se ao plano para 2023: “Talvez faça algumas provas, , o Dakar. Não tenho uma proposta clara. Com certeza que gosto do WRC e me divirto, então porque não fazer algumas provas? Não planeio uma temporada completa, mas de momento é demasiado cedo para dizer alguma coisa. Também estou a discutir para o TT, mas WRC, porque não? Mas não a uma temporada completa…”