WRC, Sébastien Loeb: mais ralis não é (ainda) certo | AutoSport

Esperava-se que Sébastien Loeb pudesse fazer mais prova do que apenas o Rali de Monte Carlo que vai disputar com a M-Sport/Ford com o novo Ford Puma Rally1, no arranque desta nova era dos carros de ralis híbridos. Sempre se pensou que o francês iria ter um programa de alguns ralis, mas não é certo que isso possa acontecer.

Sendo verdade que Loeb ajudou a M-Sport a trazer o apoio da Red Bull, mas curiosamente parece ser precisamente este patrocinador que ainda não deu luz verde para avançar. Em declarações à imprensa pré-prova o francês revelou que “o plano inicial era de um programa de várias provas”, acrescentando que as negociações com a Red Bull foram “complicadas”. A questão tem a ver com o conjunto de patrocinadores e por isso Loeb diz agora que tem que protelar a questão porque ainda não foi possível chegar a um acordo.

Como se sabe, tendo em conta a sua participação no Mundial de Todo o Terreno com a BRX Prodrive e também o Extreme E com a equipa X44, teria sempre de ver que ralis faria sentido fazer. Não está excluída a hipótese de Loeb fazer mais provas, mas para já, a regressar, só na Croácia em abril.

Olhando para os calendários, o Rali da Acrópole está fora de hipótese, pois coincide com uma prova do Extreme E, os ralis da Croácia e Sardenha realizam-se pouco antes de provas de TT, mas tudo o resto é hipótese. Inclusivamente Portugal.