WRC, Sébastien Loeb: “Esperava ter um bom ritmo, mas não sabia como iria correr” | AutoSport

Sébastien Loeb chegou do Dakar onde conquistou um pódio e ‘saltou’ para o Ford Puma Rally1, ao cabo do segundo dia de prova lidera o rali com 9.9s de avanço para Sébastien Ogier. Pode haver muita gente a questionar-se como é possível, mas a verdade é que se há um rali e um momento em que isto é mais fácil de suceder, é o Monte Carlo e o arranque de uma nova era. Regressar fugazmente durante o ano e competir contra pilotos habituados aos carros com o ritmo das provas que vão fazendo é muito mais difícil que os enfrentar numa altura em que todos começam do zero, com carros com que ninguém ainda competiu, e no Rali de Monte Carlo, uma prova que não tem segredos para Loeb.

Dito isto, é sob qualquer perspetiva uma fantástica (mais uma) mostra de classe do francês que testou bem menos que os adversários, e até nenhum nenhum mostrou estar melhor que ele: “Esperava ter um bom ritmo com este carro, tive um bom feeling nos testes, gostei de o guiar, mas não sabia como iria correr, e por isso estou contente, venci alguns troços, tivemos um grande dia, quatro vitórias em troços, tivemos apenas um pequeno problema com o sistema híbrido (ndr, no troço e que ganhou Gus Greensmith) mas tudo bem, estamos na frente do rali, estou feliz.

Tem sido uma boa luta, amanhã será um dia difícil com o troço do Sisteron, pois os outros troços vão estar maioritariamente secos, pelo que vai ser preciso escolher bem os pneus”, disse.