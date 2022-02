WRC, Sébastien Loeb em quatro ralis este ano: Rali de Portugal é forte possibilidade | AutoSport

A M-Sport Ford espera poder contar com os serviços de Sébastien Loeb para mais quatro provas do Mundial de Ralis deste ano. O diretor executivo da M-Sport, Malcolm Wilson, quer, naturalmente, ver o vencedor do Rali Monte-Carlo de novo a bordo de um Ford Puma Rally1: “Quatro eventos é o nosso objetivo”, diz Wilson, “e é tudo o que lhe posso dizer neste momento”. Estamos a trabalhar em tudo neste momento.

“Obviamente, a Suécia não é um deles e ele próprio disse que não à Croácia”. Vamos ver o que podemos fazer, mas a única coisa é certa, estamos muito ansiosos por vê-lo e à Isabelle [Galmiche] de volta connosco. O que o Seb fez em Monte-Carlo foi tão, tão impressionante.

Quando se senta e pensa em tudo, é ainda melhor. Pensar que esteve afastado do evento durante um ano, tinha vindo do Rally Dakar sem muito tempo no carro e com um novo navegador com quem nunca tinha competido a nível da WRC.

“Sabem, estive perto de assinar com o Seb em 2005 e agora posso compreender e ver o que nos escapou. Ele é algo muito especial. Desde a primeira vez que se sentou no protótipo do carro, estava realmente confortável e feliz com o carro, e isso nunca mudou.

“Durante o evento, embora as condições tenham mudado um pouco, ele não fez uma única mudança na afinação do carro. Nada. Nem sequer um clique de suspensão. Isso é provavelmente uma das coisas mais impressionantes que vi dele”.

O líder do WRC falhará as próximas duas rondas, Suécia e Croácia, mas os rumores apontam para um possível regresso na prova de abertura da temporada de terra, no Vodafone Rally de Portugal, em maio, um evento em que venceu em 2007 e 2009, ainda no Algarve. No Norte, esteve apenas no evento de 2019 com a Hyundai: abandonou.