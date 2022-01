WRC, Sébastien Loeb: “É mais do que esperávamos, mas a equipa e a Isabelle [Galmiche] foram realmente fantásticos” | AutoSport

Sébastien Loeb venceu o Rali de Monte Carlo, batendo Sébastien Ogier depois duma bela luta. Quando lhe perguntaram qual o segredo, a resposta foi rápida: “Andar depressa!”.

Sébastien Loeb chegou do Dakar onde conquistou um pódio e ‘saltou’ para o Ford Puma Rally1, e foi o melhor neste arranque de nova era nos ralis. Pode haver muita gente a questionar-se como é possível, mas a verdade é que se há um rali, e um momento em que isto é mais fácil de suceder, é o Monte Carlo e o arranque de uma nova era. Regressar fugazmente durante o ano e competir contra pilotos habituados aos carros com o ritmo das provas que vão fazendo é muito mais difícil, que os enfrentar numa altura em que todos começam do zero, com carros com que ninguém ainda tinha competido, e no Rali de Monte Carlo, uma prova que não tem segredos para Loeb.

Dito isto, é sob qualquer perspetiva uma fantástica (mais uma) mostra de classe do francês que testou bem menos que os adversários, mas feitas as contas, nenhum mostrou estar melhor que ele. Desta forma, Sébastien Loeb tornou-se no primeiro vencedor da nova era do WRC, ao triunfar pela 8ª vez no Rali de Monte Carlo

Seb, como te sentes depois desta vitória?

“Estou muito feliz. Não sabia o que esperar, tive uma boa sensação no carro desde o primeiro teste, e isto deu-me alguma confiança. Mas saber qual era o meu nível? Não sabia. O nível na WRC é por vezes muito, muito elevado, mas decidimos vir aqui e este resultado é espantoso. É mais do que esperávamos, mas a equipa, e a Isabelle [Galmiche], foram realmente fantásticos”.

Explica como correu com a Isabelle neste vosso primeiro evento juntos?

“Ela esteve muito bem. Foi apenas uma ou duas vezes que ela se ‘atrasou’ um pouco numa nota ou outra, mas devo dizer que este carro é realmente difícil para os navegadores, estamos a voar nos troços e ela tinha muito para dizer. Ela esteve sempre no ritmo perfeito e compreendeu muito bem como o fazer. Há muitas coisas a verificar no WRC e ela fez tudo muito bem. Ela tem muita experiência no campeonato francês, mas no WRC a este nível, tem muito mais para fazer no carro e ela fez um excelente trabalho”.

O ‘boost’ híbrido foi difícil de gerir?

“Não foi difícil de gerir e é muita potência. Pode realmente apreciar-se bem na saída das curvas lentas e quando não a temos, compreende-se bem o quanto o ‘boost’ dá muita potência extra. As pessoas dizem que estes carros são um pouco mais pesados, é verdade, mas eu não tenho guiado muito no WRC recentemente e quando me sentei neste carro, gostei muito.”

Estavas nos limites, com o teu andamento na sexta-feira?

“Sim, estava sempre um pouco nos meus limites. Em alguns troços senti-me melhor, mas noutros tive mais dificuldade. Havia zonas onde era muito escorregadio e tive que me esforçar mais. Mas na sexta-feira tudo funcionava muito bem, o equilíbrio do carro era perfeito, a minha equipa de batedores esteve perfeita e eu estava a esforçar-me muito, mas a sentir-me seguro.

No dia seguinte era mais para o Séb (Ogier), eu estava nos limites, mas ele ainda era um pouco mais rápido. Gostei muito da luta”.

Qual foi a sensação na luta final?

“Estava a sentir-me bem. Depois, no último troço, senti que estava a perder os pneus da frente. Ainda assim a sensação era boa, depois vi o seu tempo (Ogier) e fiquei bastante surpreendido com a rapidez com que ele andou! Foi um alívio ter ganho o rali.”

E agora qual é o plano para o futuro?

“Agora, estou a liderar o campeonato! (brincou)

Então vais agora tentar outro título?

“Não temos nenhum plano para o futuro, por agora…”