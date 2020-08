WRC: Sébastien Loeb de regresso no Rali da Turquia

Sébastien Loeb vai regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis. Depois de participar no Rali de Monte Carlo, Loeb vai participar no Rali da Turquia com o terceiro Hyundai i20 WRC.

O terceiro carro da Hyundai Motorsport não tem tido dono fixo, com Loeb no Rali de Monte Carlo, Craig Breen no Rali da Suécia e Dani Sordo no Rali do México. Na Estónia, Breen estará de volta ao terceiro carro.

A quinta ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, o Rali da Turquia realiza-se de 18 a 20 de setembro.

Todos estes sucessos vieram quando o evento foi baseado em Antalya, antes do evento se deslocar para oeste para Marmaris para o seu regresso à WRC em 2018.