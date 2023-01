WRC, Sébastien Loeb: “Bravo Séb Ogier, quando é a vingança dos reformados do WRC?” | AutoSport

Continua incerto que Sébastien Loeb possa fazer algumas provas com a M-Sport em 2023. Não foi possível este ano repetir o que sucedeu o ano passado. Com o fim do Dakar a dar-se um pouco mais cedo, o francês ainda teve tempo de testar antes do Monte Carlo e começar os reconhecimentos. Este ano, não deu, pelo que não pode lutar pelo mesmo objetivo de 2022. Loeb ainda esteve em Monte Carlo a ver o rali e no final, deixou uma sugestão nas redes sociais: “Bravo Séb Ogier”. Quando é a vingança dos reformados do WRC”?,

Ogier não demorou a responder que esperava que a dupla se enfrentasse nos Alpes franceses na próxima época: “Espero que sim! Não é segredo que gosto de competição e quando ele (Loeb) está lá, é frequentemente uma competição ainda mais agradável e quanto mais loucos formos, melhor será o espectáculo.

“Penso que seria ótimo tê-lo a aparecer no próximo ano e com os outros pilotos pode dar um rali bem fixe”.

Seja como for, continua em cima da mesa a possibilidade de Loeb fazer algumas provas com a M-Sport/Ford. Quantas e quais, poucos, ou talvez ninguém, sabe.

80 vitórias no WRC são um número bonito, redondo, mas talvez ainda não se fique por aqui.

Por exemplo, Sébastien Loeb, que fez quatro provas em 2022, tudo lhe correu bem em Monte Carlo, mas não na que fez a seguir, Portugal. Seria bom Loeb querer-se vingar do que revelou ter sido o pior erro da sua carreira. Que venha a Portugal e se vingue com uma boa exibição e eventualmente a 81ª vitória.