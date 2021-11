WRC, Sébastien Loeb, 2º teste com o Puma Hybrid Rally1, Monte Carlo cada vez mais perto | AutoSport

Sébastien Loeb está hoje a testar pela segunda vez o Ford Puma Rally1 Hybrid, em França, tendo em vista a possibilidade de disputar o Rali de Monte Carlo de 2022 com a M-Sport Ford World Rally Team. Apesar da prova monegasca começar poucos dias depois do Dakar, a ‘operação’ é perfeitamente possível, e as perspetivas do francês regressar aos ralis em 2022, para disputar uma ou outra prova, é cada vez mais forte. Talvez este teste seja uma ‘prova dos nove’, ou ainda melhor, já uma preparação para o Monte Carlo.

Como se pode calcular, com o Dakar a arrancar no início de janeiro, Loeb não vai poder testar quando a equipa o fizer, na primeira semana de janeiro, pelo que pode estar já a fazer essa preparação.

Tendo em conta que os carros são novos para todos, e que o Monte Carlo é uma prova muito específica, Loeb, caso se confirme que via disputar a prova, deverá ser considerado um dos favoritos a vencer, pois não terá a mesma desvantagem que teve – falta de ritmo – nos últimos tempos em que fez ralis. Vai é ter que mudar o ‘chip’ das areias da Arábia Saudita, para a neve e gelo da ‘sua terra’.

Para a M-Sport, Loeb poder ‘fazer’ o Monte Carlo, é uma situação muito positiva, pois não há… contra indicações.

“O dinheiro não pode comprar experiência e simplesmente não se pode batê-la. Seria uma grande ajuda”, disse Craig Breen ao Dirtfish.