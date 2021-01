WRC: Se os ingleses não puderem ir para França, Rali de Monte Carlo pode ser cancelado…

Face ao aumento da circulação do Covid-19 e à ameaça duma forma mais contagiosa, o governo francês está a preparar-se para tomar medidas mais rigorosas, ainda que, ao que parece, França afaste a emergência extrema. Há decisões a ser tomadas hoje no conselho de defesa da saúde, mas não se espera que o Rali de Monte Carlo seja adiado ou anulado.

Contudo, permanecem questões quando aos muitos britânicos que pertencem à caravana do WRC, especialmente a M-Sport. nos bastidores trabalha-se ao mais alto nível de modo a possibilitar a ida dos britânicos para França – e são mais de 100 da M-Sport e restantes equipas. O governo francês impôs restrições à entrada de cidadãos britânicos, na sequência da descoberta da nova estirpe de coronavírus, que se propaga mais rapidamente.

Se os franceses se mantiverem firmes e não permitirem a entrada do contingente britânico do WRC, isso levantaria questões imediatas sobre a viabilidade do Rali de Monte Carlo. Recorde-se que a M-Sport está contratualmente obrigada a participar em todas as provas, e embora isto pudesse ser entendido como uma exceção, a própria Hyundai e Toyota estão solidários com os ingleses.

Ott Tänak já veio o público questionar a realização do Rali de Monte Carlo se o contingente britânico não for autorizado a entrar em França: “Precisamos de ter todas as equipas no campeonato. Sei que há muita gente a trabalhar nisto, espero que se consiga resolver”.