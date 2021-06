WRC: Se for campeão este ano, poderá Sébastien Ogier tentar igualar Sébastien Loeb? | AutoSport

O nosso colega do Dirtfish, David Evans, decidiu escrever sobre o mercado de pilotos do WRC, e concluiu que depois de se ter ficado a saber que Thierry Neuville e Ott tanak prolongaram os seus vínculos à Hyundai Motorsport, o piloto que iria ter nas mãos a possibilidade de “puxar a brasa à sua sardinha” é Elfyn Evans. Porque já é um piloto ganhador, e não só, de ralis, mas pelo que se viu em 2020 e se está a ver em 2021, já é capaz de vencer campeonatos.

Tudo isso é verdade, mas David Evans confessou que uma pessoa muito influente no ‘parque de assistência’ do WRC lhe ligou a dizer que estava enganado: “quem tem a chave do mercado é Sébastien Ogier!”

O francês, como se sabe, disse no final de 2019 que faria mais um ano no WRC, mas depois, devido à pandemia, não quis terminar após um ano daqueles, e adiou mais um ano a sua despedida. No final de 2021. Mas o que se coloca agora em equação é se será mesmo assim.

Como já percebemos, Ogier está em boa posição para chegar ao oitavo título. Não quer dizer que o consiga, mas vai certamente lutar por ‘ele’.

Se o conseguir, será que não terá vontade de igualar os nove de Sébastien Loeb? Ogier já disse que esse não é um seu objetivo, mas é bem capaz de ser um excelente argumento para o tentarem convencer a ficar mais outro ano.

Acreditamos que isto é possível. Ser Campeão pela oitava vez, claro, ser campeão pela nona vez, talvez, se conseguir ‘arranjar’ vontade para lutar mais um ano. Não acredito que essa ideia esteja totalmente formada na sua mente, a de ficar a época inteira em 2022.

Ser possível, sim, mas acredito mais num contexto em que faz alguns ralis com a Toyota e explora, também com a Toyota, as possibilidades que a marca japonesa lhe dá: Dakar e Le Mans. Vamos ver o que acontece nos próximos tempos…