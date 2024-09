WRC, Sami Pajari: tudo bem feito até aqui, o futuro é promissor…

Sami Pajari é um jovem piloto de rali finlandês, nascido já este século, a 1 de dezembro de 2001, que se tem destacado como um dos talentos mais promissores da modalidade. Começou a fazer ‘experiências’ com os RC2 (R5/Rally2) apenas em 2022, depois de ter ‘pegado’ num carro de ralis pela primeira vez aos 14 anos, e desde então o desporto tornou-se na sua grande paixão.

O seu primeiro rali a ‘sério’ foi em 2016 com um Opel Astra G CC, em 2018 conquistou o seu primeiro título, nos regionais finlandeses em 2019 sagrou-se Campeão Finlandês de Ralis na classe SM3 e depois disso chegou de imediato a ascensão internacional. Em 2020, ano de pandemia, ainda andou de ford Fiesta R2T pela Finlândia, mas já ‘pulou’ para o WRC na Sardenha e Monza com um Ford Fiesta Rally4, no JWRC, com petição que venceu no ano seguinte, 2021, ao mesmo tempo que correu em todo o lado que podia, ERC, no campeonato da Finlândia.

E venceu o Campeonato Junior WRC, tornando-se o mais jovem piloto a conquistar esse título.

Em 2022 já competiu no WRC2 com um Škoda Fabia Rally2 evo, venceu o Rali de Lisboa numa curta passagem por Portugal, em 2023 participou de novo do WRC2, agora pela equipa Toksport WRT, conquistando uma vitória na Finlândia, e este ano de 2024 já guia um dos novos Toyota GR Yaris Rally2, está a lutar pelo título, e já se estreou na equipa oficial da Toyota no WRC.

É assim, rápida e eficiente que uma carreira nos ralis ao mais alto nível se desenvolve, antes dele, um piloto como Teemu Suninen deu passos semelhantes, até ‘quebrar’ e começar a andar para trás.

Não é fácil a transição, não é para qualquer um singrar, vamos ver o que sucede a Pajari: “É fantástico ter a oportunidade de conduzir o GR Yaris Rally1 em mais dois eventos esta época.

É muito bom saber que a TGR-WRT está a depositar toda esta confiança em mim. O Rali da Finlândia foi como um sonho tornado realidade para mim e, depois disso, é claro que só queria conduzir um carro de Rally1 cada vez mais, mas não esperava que a oportunidade surgisse novamente tão cedo.

Estou muito ansioso pelo Rali do Chile, com algumas estradas de terra bem bonitas, na sua maioria fluidas e de alta velocidade, um pouco semelhantes às da Finlândia.

A Europa Central pode ser ainda mais exigente, tendo em conta a humidade e a lama que vimos no ano passado. Para a minha primeira vez num carro de Rally1 em asfalto num rali destes, pode ser um grande desafio, mas é um desafio que estou muito feliz por enfrentar, claro”, disse Sami Pajari.