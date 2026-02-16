WRC: Sami Pajari reagiu e regressou aos pódios: “Monte Carlo foi exceção”

Sami Pajari regressou aos lugares cimeiros do Campeonato do Mundo de Ralis, terminando o Rali da Suécia no terceiro posto e completando um pódio totalmente Toyota. O piloto finlandês, acompanhado por Marko Salminen, redimiu-se de um dececionante Rali de Monte Carlo com uma atuação consistente na neve escandinava, concluindo a prova atrás de Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

Recuperação sólida após o Monte Carlo

Depois de um fim de semana difícil na ronda inaugural, marcado por erros e uma desistência, Pajari demonstrou uma confiança renovada e voltou a exibir o ritmo que o levara ao pódio no Japão em 2025. Com duas vitórias em especiais no sábado, iniciou a derradeira etapa a apenas 12,1 segundos de Katsuta, consolidando no domingo o segundo pódio da sua carreira na categoria principal: “Este resultado mostra que Monte Carlo foi uma exceção”, afirmou o campeão do mundo de WRC2 em 2024. “Foi um rali exigente, mas estivemos novamente ao nível que merecemos. É importante para mim e para toda a equipa ver o que conseguimos fazer.”

Pajari terminou à frente de Oliver Solberg, que liderou nos primeiros troços antes de perder tempo com um furo na sexta-feira. O finlandês desvalorizou, porém, a rivalidade direta com o sueco: “Não penso apenas em lutar com o Oliver. Luto com todos — com o Taka, o Elfyn — e este fim de semana foi a nossa vez.” O piloto da Toyota procurará manter a boa forma no próximo desafio do WRC, o Rali do Quénia, em março.