WRC, Sami Pajari: “ganhar experiência antes de podermos lutar pelas primeiras posições”

Sami Pajari foi este ano promovido à equipa principal da Toyota e tem pela frente uma excelente oportunidade. O que tem feito até aqui deixa perceber que é um dos jovens com potencial de se fixar no topo do WRC, mas há uns anos também Teemu Suninen estava a fazer este percurso e ficou pelo caminho depois de ter chegado a uma equipa oficial. Por isso, Pajari sabe que o caminho está cheio de pedras.

Sami Pajari foi campeão do WRC2 de 2024, terá o experiente copiloto Marko Salminen ao lado, para melhor apoiar o seu desenvolvimento. O GR Yaris Rally1 de Pajari está inscrito sob uma segunda equipa, a TGR-WRT2, que também irá aumentar a competição no campeonato de construtores: “Tenho uma sensação muito boa antes da minha primeira época completa com um carro de Rally1. Tivemos uma primeira experiência no ano passado e estou ansioso por começar. Com alguns regulamentos novos e um novo fornecedor de pneus, há algumas coisas novas a que todos têm de se habituar, o que é interessante e bastante excitante. Até agora, as sensações têm sido muito boas nos testes. Para este primeiro rali do ano em Monte-Carlo, o objetivo é talvez apenas chegar ao fim com uma boa sensação. Se as condições forem boas, talvez possamos aumentar o ritmo, como já fizemos algumas vezes no ano passado, mas acho que ainda precisamos de ganhar um pouco mais de experiência antes de podermos realmente tentar lutar pelas primeiras posições.”