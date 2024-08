WRC: Sami Pajari convenceu Jari-Matti Latvala

Sami Pajari poderá ter a porta aberta para a Toyota para a próxima temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O jovem finlandês impressionou o chefe de equipa Jari-Matti Latvala com o seu desempenho no Rali da Finlândia.

Pajari e o seu copiloto Enni Malkonen, a competir num GR Yaris Rally1, terminaram em quarto lugar na geral e venceram a nona etapa (Ruuhimaki), apesar de um início de prova difícil, com um momento que danificou o carro na segunda etapa devido às condições de chuva. Latvala elogiou a capacidade de Pajari para recuperar e ter um forte desempenho ao longo das 20 etapas, indicando o seu potencial para se tornar um piloto de Rally1 a tempo inteiro no futuro.

“Fizeram um ótimo trabalho, penso eu. Foi um arranque difícil na primeira etapa e não parecia muito promissor. Mas a forma como ele se conseguiu recompor tornou-o muito forte”, disse Latvala ao Motorsport.com. “Ele é muito forte a nível mental, o que foi muito bom de ver. Penso que ele mostrou realmente o seu potencial para ser um piloto de Rally1 a tempo inteiro. De momento, ele está concentrado no WRC2 porque queremos que ele tente lutar pelo campeonato. Ele ainda tem uma hipótese e queremos que ele se concentre nisso. Mas, claro, estamos a falar sobre o que faremos com ele no próximo ano.”

A Toyota ainda não confirmou o seu alinhamento de pilotos para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano, mas Kalle Rovanperä tem um contrato de vários anos garantido. Sami Pajari está a ser considerado como uma potencial adição à equipa, de acordo com Latvala.