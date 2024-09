WRC: Sami Pajari ‘avança’, Takamoto Katsuta, ‘recua’…

A Toyota começa a fazer alterações no seu line up e depois de três resultados em cinco provas muito abaixo do expectável, Takamoto Katsuta será substituído por Sami Pajari no Rali do Chile, com o jovem finlandês a acelerar o seu desenvolvimento nos Rally1.

Pajari vai correr no próximo Rali do Chile e no Rali da Europa Central, enquanto ‘Taka’ volta para o Rali da Europa Central e Japão.

Depois da estreia positiva com o GR Yaris Rally1 no Rali da Finlândia, no início de agosto, conseguindo a primeira vitória num troço no seu primeiro dia completo de competição e terminando um evento exigente numa excelente quarta posição da geral, a Toyota já percebeu provavelmente que Takamoto Katsuta já não consegue melhor do que tem feito nos últimos tempos e por isso decidiu acelerar o desenvolvimento de um piloto que há muito mostra potencial para mais.

Não se trata para já de esperar resultados muito melhores de Pajari com o Rally1, mas sim acelerar a sua ‘aquisição’ de experiência, sendo claro que é já um piloto de futuro para a Toyota.

A equipa já percebeu que Kalle Rovanperä não pretende ter uma carreira muito longa nos ralis apesar de poder voltar nos próximos anos a tempo inteiro, Ogier está a fazer um forcing, pelas razões que se conhecem, a luta pelos campeonatos, mas a equipa olha já para o futuro com esta ‘promoção’ de Pajari.

A sua campanha no WRC2 com o GR Yaris Rally2 está a correr bem, está na luta pelo título e com base nestes últimos desempenhos, a TGR-WRT decidiu oferecer a Pajari a oportunidade de testar ainda mais as suas capacidades na categoria de topo, como parte da sua crença e compromisso no seu desenvolvimento.

O jovem de 22 anos foi integrado no alinhamento de quatro carros da equipa para a próxima ronda no Chile, de 26 a 29 de setembro, quando se juntará a Kalle Rovanperä, Elfyn Evans e Sébastien Ogier em ação nas variadas etapas de gravilha do evento sul-americano.

Takamoto Katsuta regressará ao alinhamento da equipa durante o resto da temporada no Rali da Europa Central e no seu evento caseiro, o Rali do Japão. A equipa continua a dar a Katsuta, bem como ao copiloto Aaron Johnston, todo o seu apoio e espera que esta curta pausa numa época intensa e competitiva possa constituir uma oportunidade para se ‘reiniciar’ e regressar mais forte.

No Rali da Europa Central, de 17 a 20 de outubro, o alinhamento completo da equipa será composto por Evans, Ogier, Katsuta e Pajari, que irão percorrer estradas técnicas de asfalto na Alemanha, República Checa e Áustria.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “Depois do excelente desempenho que Sami Pajari mostrou no Rali da Finlândia, queríamos ver mais do que ele pode fazer num carro de Rally1. O principal objetivo na Finlândia era ganhar experiência, mas ele já demonstrou o seu elevado potencial.

Também na Grécia, voltou a mostrar o elevado nível a que tem conduzido com o GR Yaris Rally2.

Como pretendemos continuar a investir em jovens pilotos talentosos para o futuro, é importante conhecer melhor as capacidades do Sami, primeiro em algumas estradas de gravilha diferentes no outro lado do mundo, no Chile, e depois em asfalto na Europa Central.

Ele vai estar a conduzir um quarto carro, por isso não há pressão sobre ele para contribuir para o campeonato. Para nós, trata-se mais de investir no futuro e ganhar experiência.

Para o Taka, tem sido uma época difícil, mas ele tem todo o apoio da equipa e todos sabem que ele tem velocidade. Com esta pausa, ele tem a oportunidade de se preparar para os dois últimos eventos, que serão importantes, especialmente o Rali do Japão, onde esperamos que ele possa voltar a lutar pelos lugares do pódio.”