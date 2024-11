WRC, Sami Pajari a tempo inteiro na Toyota, com novo navegador

Sami Pajari ascende à equipa principal e vai realizar a sua primeira época completa ao mais alto nível, nos Rally1, depois de uma impressionante temporada de 2024, em que venceu o campeonato de pilotos do WRC2 ao volante do GR Yaris Rally2 e teve um bom desempenho nas suas três primeiras participações em máquinas de Rally1 na Finlândia, Chile e Europa Central.

A promoção do finlandês de 22 anos reforça a aposta da TGR-WRT em desenvolver novos e jovens pilotos, tendo aproveitado bem o ‘nascimento’ e desenvolvimento do seu novo GR Yaris Rally2, carro que foi campeão no seu primeiro ano em full time no WRC2. Pajari troca de navegador, Enni Malkonen revelou nas suas redes sociais que ficou triste com a decisão. A equipa terá entendido que para Pajari continuar a evoluir ao nível mais alto do WRC, precisa, provavelmente de um navegador mais experiente, ou simplesmenter com outros predicados. Vamos ver qual será a decisão anunciada em breve.

Para Sami Pajari: “Este é um sonho tornado realidade para mim e estou muito grato à Toyota Gazoo Racing e à equipa por me terem dado esta fantástica oportunidade. Houve também muitas pessoas importantes que me ajudaram e tornaram isto possível. Foi um ano incrível para nós com o GR Yaris Rally2 e os nossos primeiros eventos com o Rally1, e embora tenhamos agora alcançado o lugar que pretendíamos, também sei que é aqui e agora que o trabalho árduo começa realmente a aprender e a lutar por bons resultados no futuro.”