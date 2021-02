WRC: Safari Rally Kenya apresenta especiais

A pandemia da COVID-19 ainda faz com que seja possível algum cancelamento/adiamento de prova, mas por enquanto o Rali Safari Quénia continua no calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), estando previsto de 24 a 27 de junho.

Assim sendo, a organização continua a trabalhar para o regresso do Mundial de Ralis ao seu país. Esta semana, apresentou o itinerário da prova, que tem duração de quatro dias e percorre 310 quilómetros.

Desde o início de janeiro que os reconhecimentos estão em curso, de modo a finalizar a rota. O porque de assistência, em Naivasha, já foi concluído no final do ano passado.

Shakedown – 5,40km

Quinta-feira, 24 de junho

PEC1 – Super Spectator Stage (Kasarani) – 4,50km

Sexta-feira, 25 de junho

Assistência

PEC2 – Chui Lodge 1 – 13km

PEC3 – Kedong 1 – 32km

PEC4 – Oserian 1 – 18km

Assistência

PEC5 – Chui Lodge 2 – 13km

PEC6 – Kedong 2 – 32km

PEC7 – Oserian 2 – 18km

Assistência

Sábado, 26 de junho

Assistência (10min)

PEC8 – Elementaita 1 – 15km

PEC9 – Soysambu 1 – 20km

PEC10 – Sleeping Warrior 1 – 30km

Assistência

PEC11 – Elementaita 2 – 15km

PEC12 – Soysambu 2 – 20km

PEC13 – Sleeping Warrior 2 – 30km

Assistência (10min)

Domingo, 27 de junho

Assistência (10min)

PEC14 – Loldia 1 – 11km

PEC15 – Hellsgate 1 – 10km

PEC16 – Loldia 2 – 11km

PEC17 – Hellsgate 2 – 10km

PEC18 – Malewa (Power Stage)