WRC, Safari Rally do Quénia: chuva pode complicar muito a prova | AutoSport

O Safari Rally Kenya desta semana (28 a 31 de março) está a preparar-se para ser um dos mais desafiantes ralis desde o seu regresso ao Mundial de Ralis da FIA em 2021.

A chuva forte que caiu nos dias que antecederam os reconhecimentos enlamearam as estradas, com algumas das equipas a terem dificuldades em algumas secções. A antecipação do evento no calendário, fez com que o Safari voltasse à sua data clássica de março, que se alinha melhor com a estação das chuvas no Quénia, que já começou e vai de março a maio, sendo a época de chuvas mais fortes.

Há uma outra, entre novembro a dezembro, bem mais curta. Ainda assim, na região costeira é pior, pois o clima é tropical e as chuvas intensas durante a estação chuvosa principal. No interior do país, onde se realiza o rali, o clima mais seco, também tem chuvas menos intensas.

Para o rali, num esforço para lidar com estradas potencialmente inundadas, muitos dos carros estão a usar ‘snorkels’, que permitem que o motor respire ao mesmo tempo que reduzem o risco de ‘ingestão’ de água.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, admitiu que o evento poderia constituir um teste diferente – e mais duro – do que em anos anteriores. Como era de esperar, dada a taxa de sucesso de 100% da sua equipa no Safari dos últimos anos, Latvala está entusiasmado por estar de volta a Naivasha: “O Safari Rally é um evento pelo qual estamos sempre ansiosos”, afirmou.

“Este ano, pode trazer um desafio diferente com a mudança de data: agora é a estação das chuvas no Quénia, por isso há mais risco de condições difíceis. Quando chove no Quénia, os troços podem ficar extremamente escorregadios e pode ser um grande desafio para os pilotos.

“A paciência é sempre muito importante, especialmente se as condições climatéricas se tornarem difíceis. Ser o mais inteligente pode ser a chave, em vez de ser o mais rápido. Todos os nossos pilotos mostraram o que é preciso para se saírem bem e gostaríamos muito de ver outra vitória da Toyota. É difícil fazer alterações significativas no carro para este evento, mas estamos a introduzir uma atualização geral na suspensão. Também é ótimo podermos instalar ‘snorkels’ nos carros, o que não só terá um aspeto muito giro como também ajudará se houver mais água na estrada.”

Horários

Quarta-feira 27 de Março, 1ª etapa

Shakedown (Loldia) 5.40 km 07:01

Quinta-feira 28. 3.

PEC1 Super Special Kasarani 4.84 km 11:05

Sexta-feira 29. 3.

PEC2 Loldia 1 19.17 km 05:15

PEC3 Geothermal 1 13.12 km 06:33

PEC4 Kedong 1 31.50 km 07:26

PEC5 Loldia 2 19.17 km 10:48

PEC6 Geothermal 2 13.12 km 12:06

PEC7 Kedong 2 31.50 km 12:59

Sábado 30 de Março, 2ª etapa

PEC8 Soysambu 1 29.32 km 05:01

PEC9 Elmenteita 1 15.08 km 06:05

PEC10 Sleeping Warrior 1 36.08 km 07:03

PEC11 Soysambu 2 29.32 km 11:34

PEC12 Elmenteita 2 15.08 km 12:35

PEC13 Sleeping Warrior 2 36.08 km 13:33

Domingo 31 de Março, 3ª Etapa

PEC14 Malewa 1 8.33 km 04:02

PEC15 Oserian 1 18.33 km 04:57

PEC16 Hell’s Gate 1 10.53 km 06:05

PEC17 Malewa 2 8.33 km 08:20

PEC18 Oserian 2 18.33 km 09:10

PEC19 Hell’s Gate 2[Power Stage] 10.53 km 11:15