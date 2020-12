WRC: Sabe quem é o “demónio psicológico”?

Momento ‘interessante na conferência de imprensa do WRC, quando Becs Williams, depois de falar um pouco com Elfyn Evans, se virou para Sébastien Ogier: “Passemos então ao demónio psicológico, Sébastien Ogier…”

Ogier: “Não sei porque é que toda a gente diz isso…”

Becs Williams: “Oh, porque, vá lá… se Jari-Matti (Latvala) estivesse aqui agora mesmo, ele contar-nos-ia tudo. Ott (Tanak), tenho a certeza que já tiveste experiência do que ele (Ogier) te pode fazer psicologicamente, não é?

Ott tanak: “Penso que é de facto de Jari-Matti que estás a falar, talvez…”

Becs Williams: “A Jari-Matti teve um efeito, penso eu, maior do que a qualquer outro piloto. Seb, és definitivamente culpado, como está na acusação…

Ogier: “Então eu aceito… eu aceito…”

A explicação: Sébastien Ogier é conhecido há muito por produzir declarações públicas que sabe poderem afetar psicologicamente o seu alvo.