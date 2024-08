WRC: Rovanperä mais perto de se estrear a vencer no Rali da Finlândia

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão a caminho de quebrar o seu jejum de vitórias em ‘casa’, no Rali da Finlândia, depois de uma impressionante série de cinco vitórias em troços no sábado, que o deixaram confortavelmente à frente do restante pelotão. O bicampeão do mundo terminou o segundo dia do evento com uma vantagem de 44,2 segundos sobre o seu companheiro de equipa, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid).

Já os líderes do campeonato, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), terminaram o dia 39,2 segundos mais atrás, em terceiro.

A sexta-feira ‘rápida e furiosa’ da Finlândia transformou-se num sábado de ainda maior ‘super velocidade’ com Rovanperä, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e Ogier a liderarem um Toyota 1-2-3 esta manhã. Mas tudo correu mal para Evans quando o eixo de transmissão dianteiro direito do seu carro se partiu na rapidíssima especial de Päijälä, obrigando-o a percorrer cerca de 40 quilómetros de especiais em modo de estrada – perdendo quase seis minutos – antes que as reparações pudessem ser feitas no parque de assistência.

A vantagem de Rovanperä sobre o agora segundo classificado Ogier tinha aumentado para mais de 20 segundos a meio do dia e o jovem finlandês continuou a sua condução impecável apesar das alterações climatéricas desta tarde, vencendo todas as especiais exceto uma, incluindo as duas passagens pela lendária Ouninpohja: “De manhã houve uma boa luta e hoje continuámos a insistir”, disse Rovanperä, que se despistou quando liderava a prova em casa no ano passado. “Fizemos alguns tempos bastante fortes sem correr grandes riscos, o que é bastante positivo.”

Ogier não estava com disposição para correr riscos desnecessários e admitiu que, como não competia aqui desde 2021, não tinha o empenho necessário para desafiar Rovanperä. “O compromisso tem de estar a 100 por cento”, comentou o octacampeão, “e dois anos sem competir aqui tornam-no mais difícil. Na Finlândia, não há muitos tipos que possam seguir os 100 por cento de Kalle Rovanperä.”

Depois de ter lutado pelo ritmo na sexta-feira, o dia de hoje trouxe maior positividade para Neuville e para as suas aspirações ao título. Enquanto Evans, atualmente em terceiro lugar na classificação dos pilotos, ainda não conseguiu registar qualquer resultado, a posição de Neuville durante a noite vale-lhe provisoriamente 13 pontos no campeonato. Ott Tänak, que era o segundo classificado nesta ronda, não voltou a arrancar depois do acidente de sexta-feira de manhã.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) impôs um ritmo semelhante ao de Neuville nos troços, mas ficou atrás do belga por 25,9 segundos, depois de ter lutado para recuperar o tempo perdido para ele ontem. O dia do seu companheiro de equipa M-Sport Ford Puma Rally1, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), terminou num piscar de olhos, depois do luxemburguês ter capotado no quarto quilómetro da primeira especial.

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão a caminho de registar um resultado entre os cinco primeiros na sua estreia nos Rally1, pois têm 29,5 segundos a separar a jovem dupla finlandesa de Fourmaux, que está em quarto à sua frente.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), lideraram a categoria WRC2, mantendo-se em sexto lugar, 47.6s à frente de Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2).

Para amanhã, os restantes quatro troços.

