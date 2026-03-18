WRC: Rovanpera e Tanak elogiam ‘Taka’ pelo triunfo no Safari
O piloto da Toyota, acompanhado por Aaron Johnston, subiu ao degrau mais alto do pódio numa das corridas mais exigentes da história recente da competição, recebendo elogios dos campeões Kalle Rovanperä e Ott Tänak.
Com reações emocionadas no parque de assistência
Rovanperä, bicampeão do mundo e ex-colega de equipa, assistiu à prova a partir de casa e confessou maior nervosismo do que quando compete: «Estou mesmo feliz por o Taka ter ganho. Foi super emocionante ver o último dia e estava muito mais nervoso do que quando eu próprio lutava por vitórias».
O finlandês destacou o percurso partilhado de altos e baixos com Katsuta, considerando a vitória «totalmente merecida, especialmente nestas condições».Tänak, campeão em 2019, apoiou Katsuta remotamente durante a semana da prova, acordando de madrugada para enviar conselhos sobre ritmo e secções enlameadas. «Estou mesmo orgulhoso de ti, meu amigo! Sei o quanto isto significa e o trabalho por trás. Primeira de muitas», escreveu o estónio nas redes sociais.
Primeiro japonês vencedor desde 1992
Katsuta rompeu em lágrimas na entrevista final, consciente de se tornar o primeiro piloto japonês a vencer desde Kenjiro Shinozuka, no Rali da Côte d’Ivoire de 1992. Agradeceu de imediato a Johnston, à Toyota, à família e a Tänak, sublinhando o apoio constante deste último.
No parque de assistência, o líder do campeonato Elfyn Evans afirmou: «Todos gostam do Taka. Trabalhou imenso e merece esta vitória». Oliver Solberg, vencedor em Monte-Carlo, acrescentou: «Se perguntares no parque de assistência quem querem que ganhe, é o Taka. Merece pela paixão e dedicação». Thierry Neuville, da Hyundai, reconheceu: «Foi paciente, mas conseguiu. Parabéns, mereces».
Katsuta emocionado com apoio unânime
O japonês destacou a onda de mensagens de apoio, incluindo de rivais: «Aprecio que até pilotos de outras equipas me aplaudissem. Com o Kalle falamos todos os dias e o Ott respondia logo às minhas mensagens. Queria estar no topo do pódio como eles. Finalmente lá cheguei». A vitória reforça a popularidade de Katsuta no paddock pela dedicação e simpatia.
Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
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