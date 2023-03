WRC: Rovanperä e Lappi lideraram shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) lideraram o shakedown do Rali do México, terminando a especial-teste empatados. Contudo, o jovem finlandês realizou apenas três passagens, enquanto o seu compatriota da Hyundai ’empatou’ na quarta.

Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros apenas a três décimos, com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) logo a seguir.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quintos na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a surgir apenas a seguir, não conseguindo ficar a menos de 4.2s de Rovanpera e Lappi. A explicação é simples. Levou cinco pneus duros para o shakedown. Curiosamente, Lappi também, mas fez o seu melhor tempo na última passagem.

Seguiram-se Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1).

A maioria dos pilotos dividiram as escolhas de pneus entre duros e macios, mas Tanak preferiu usar só duros. Seja como for, os pneus usados para o shakedown são ‘gratuitos’ e não fazem parte da alocação da prova. Normalmente os pilotos da frente correm muitos poucos riscos no shakedown, mas curiosamente Pierre Louis Loubet fez um bom tempo nas primeiras passagens, mas fê-lo a correr muitos riscos e a fazer cortes agressivos, o que não é normal no shakedown.