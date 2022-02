WRC, Robert Reid: “a competição está equilibrada” | AutoSport

O novo vice-presidente da FIA, Robert Reid, elogiou a introdução dos novos regulamentos de Rally1 híbridos.

O antigo navegador de Richard Burns, eleito ao lado de Mohammed Ben Sulayem, em dezembro, disse que: “a nova fórmula parece muito boa. O elemento híbrido é algo que está claramente a despertar muito interesse. Houve alguns pequenos problemas no início do evento [em Monte-Carlo], mas em grande parte penso que estamos em muito boa forma a avançar”, começou por dizer, antes de destacar o facto dos andamentos terem sido equilibrados, pelo menos para já entre a Ford e Toyota: “o desempenho dos carros foi ótimo no Monte Carlo e não há como negar que a competição está equilibrada. Foi um rali bastante seco e tivemos os três fabricantes a vencer troços e o carro da M-Sport Ford e da Toyota empatado no sábado”, acrescentou Reid: “Isso, para mim, é um bom indicador precoce de que ninguém se irá destacar. OK, todos nós sabemos que o Monte – mesmo um Monte seco – é razoavelmente específico, teremos mais uma ideia à medida que o ano se desenrola nas provas de terra, mas até agora parece estar equilibrado.

Estou realmente impressionado com a forma como todos os fabricantes abraçaram estas novas regulamentações e as aplicaram. Mas para além do elemento híbrido, também é ótimo ver o novo combustível sustentável e sem fósseis que os carros estão a utilizar este ano. Este é mais um grande passo para a WRC”, disse Robert Reid, que deverá estar presente em Umeå no final deste mês, para a segunda ronda da temporada, no Rally da Suécia (24 – 27 de fevereiro).