WRC: road-books passam a ter indicação de…sanitários | AutoSport

Pontos de recolha de lixo e sanitários passam a ser incluídos nos roadbooks das provas do Mundial de Ralis. A localização dos pontos de recolha de lixo e das casas de banho passará a ser incluída nos roadbooks entregues aos concorrentes pelos organizadores das provas do Campeonato do Mundo de Ralis. A partir de 2024, os roadbooks irão detalhar a localização dos caixotes do lixo e das casas de banho nos troços de ligação. Os pilotos e co-pilotos pediram estas alterações quando deram a sua opinião sobre a forma como o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA pode ser melhorado. Efetivamente, não só o lixo deve ser sempre colocado em recipientes próprios, como é bom as equipas sabem onde se podem ‘aliviar’, não vá o ‘diabo tecê-las’ numa qualquer ligação: “Os concorrentes não querem deitar o seu lixo na rua e querem saber onde este pode ser eliminado corretamente. Da mesma forma, a localização das casas de banho nas ligações também foi solicitada pelos pilotos. Embora estas sejam pequenas alterações, são mais exemplos de como a FIA está a responder às reações dos concorrentes”, disse Andrew Wheatley, Diretor de Ralis da FIA.