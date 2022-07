WRC: Road Books em formato digital | AutoSport

Os road books para todas as rondas do Mundial de Ralis vão passar a estar disponíveis em formato digital, em vez de impressos e enviados por correio para os concorrentes, com antecedência.

A mudança foi concebida para acrescentar um pouco mais de sustentabilidade ao WRC, e já agora, ajudar os organizadores dos eventos a poupar algum dinheiro.

Os road books digitais têm que estar disponíveis quatro semanas antes dos eventos, com cópias impressas disponíveis apenas nas verificações administrativas.

Entretanto, estão atualmente em discussão medidas destinadas a reduzir a quantidade de material impresso produzido como apoio aos eventos de 2023.