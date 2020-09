WRC, Richard Millener: “Trabalho árduo nos bastidores pôs este fantástico desporto a funcionar”

A M-Sport Ford World Rally Team, tal como todas as restantes equipas do WRC, estão de volta à ação esta semana, com o recomeço do Mundial de Ralis com o Rali Estónia, quase seis meses após a pandemia global ter paralisado o desporto mundial. Para o Diretor da Equipa, Richard Millener: “É ótimo voltar a competir. Tive saudades da ação, penso que estamos todos ansiosos por ver todos uma vez mais rodar pelas florestas. Este rali vai ser o exemplo para todos os futuros eventos do Mundial de Ralis, e devo dizer que os organizadores fizeram um trabalho fantástico para garantir que a sua corrida é segura e será bem sucedida. Tudo foi considerado e planeado, e é graças ao trabalho árduo de tantos nos bastidores que somos capazes de voltar a pôr este fantástico desporto a funcionar.

“Realisticamente, é claro, sabemos que não estamos na mesma posição que as outras equipas. Sem competição há quase seis meses, fomos particularmente atingidos pela pandemia global e tivemos de reavaliar muito do que fazemos. Não tivemos o luxo de testar, mas as nossas três equipas tiveram pelo menos algum tempo de carro e sei que estão ansiosas por estar de volta à ação”.