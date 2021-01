WRC, Richard Millener: “Todos estão felizes por ver os Fiesta da M-Sport no Monte Carlo”

Depois de uma longa epopeia para chegar a Gapa, no sul de França, a M-Sport Ford World Rally Team está pronta para aproveitar qualquer oportunidade que possa surgir no Rallye Monte-Carlo, mas como se sabe, parte claramente atrás da Hyundai e da Toyota. Com um carro menos ‘trabalhado’ e com piloto longe dos adversários, deverá ter pela frente uma época complicada. Teemu Suninen e Gus Greensmith irão assumir o leme de dois Ford Fiesta WRC, enquanto o francês Adrien Fourmaux vai tentar vencer com o Ford Fiesta Rally2 na primeira prova do WRC 2.

Para melhor se preparar para os desafios que se avizinham, a equipa esteve em ação a testar na zona da Ardàche, apesar duma saída de estrada de Gus Greensmith que os atrasou: “Não parece que tenha passado muito tempo desde que estivemos a desfrutar da ação no Rali de Monza, mas muita coisa aconteceu desde então, e temos três carros no Rali de Monte-Carlo. A preparação não tem sido fácil para ninguém, e temos trabalhado arduamente com o apoio da FIA, WRC Promotor e ACM para enfrentar todos os desafios. Penso que todos estão felizes por ver três Fiesta da M-Sport na prova abertura da época. Sem dúvida, este é um dos eventos mais imprevisíveis do calendário. O resultado é tão difícil de prever como as condições, e é um rali onde um piloto pode realmente arriscar para mostrar do que é capaz. O Gus e o Teemu estarão ambos dispostos a fazer isso, e a ter uma prova sem problemas poderia muito bem vê-los causar alguma surpresa. O Gus já ganhou aqui no passado, e Teemu tem algo a provar no Monte com a sua boa velocidade no asfalto.

Na categoria WRC 2, vamos procurar a vitória com o Adrien. É um plantel competitivo, mas penso que temos tudo o que precisamos para a vitória” disse o Chefe da Equipa, Richard Millener.