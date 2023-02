WRC, Richard Millener: “tentámos preparar-nos em condições diferentes” | AutoSport

A M-Sport deposita em Ott Tanak todas as esperanças de fazer um brilharete no Rali da Suécia, mas depois do que foi o Monte Carlo, é mesmo melhor esperar para ver. Para Richard Millener, Chefe de Equipa: “Sendo o único verdadeiro rali de inverno, este evento foi sempre um ponto alto da época. Não há nada como um rali clássico da Suécia, com os pilotos a atravessarem os seus carros sobre os bancos de neve a uma velocidade estonteante; e mesmo quando a temperatura paira acima de zero, nunca nos falta acção, com a gestão de pneus a tornar-se uma habilidade essencial.

Hoje em dia as condições podem mudar da noite para o dia e há sempre um elemento desconhecido quando se vai à maioria dos ralis de inverno; por isso tentámos preparar-nos para isso com uma série de condições diferentes durante o nosso teste pré-evento. Passámos dois dias em Östersund, que é na mesma longitude de Umeå, e o Ott competiu na Estónia este fim-de-semana. Sejam quais forem as condições que esperamos uma grande diferença entre os primeiros a passar e os outros, de modo que a experiência na mudança de condições deverá manter as nossas equipas em boa posição.

O Ott teve um bom início de temporada no Monte-Carlo, com o Puma. Temos trabalhado com ele em algumas coisas desde então, e espero que vejamos os resultados disso esta semana.

Este será um desafio completamente novo para Pierre-Louis, mas tenho a certeza que ele beneficiará da experiência do Ott, e será óptimo para lhe dar mais algum tempo numa superfície que lhe é menos familiar. No ano passado, ele teve algumas performances realmente fortes em eventos de superfície solta, por isso espero que ele possa usar isso em seu proveito – mesmo que a Suécia seja um pouco mais fria do que a Grécia e a Sardenha!”