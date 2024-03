WRC, Richard Millener: “será muito difícil ter novas regras aerodinâmicas (para 2025)” | AutoSport

Na semana passada, o grupo de trabalho do WRC, que opera sob a responsabilidade da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), apresentou um pacote de reformas significativo para o WRC.

Resumidamente, fim dos híbridos no WRC a partir de 2025, novo carro Rally1 para 2026.

Kit “Rally2-plus” para carros Rally2 existentes (escape maior, restritor maior, aerodinâmica melhorada e caixa sequencial opcional) para aproximar a performance dos Rally1 a um custo mais acessível.

Isto como solução temporária para pilotos da categoria de suporte competirem com carros mais rápidos antes da chegada dos novos Rally1. O preço estimado do kit: €5.000.

Embora o detalhe só vá ser conhecido em junho, o que temos agora são linhas mestras, agora as equipas e a FIA vão afinar o detalhe dos regulamentos, mas Richard Millener, chefe da equipa M-Sport Ford, está satisfeito com o que foi decidido: “Muitas das coisas que eles mencionaram sobre os eventos, as estruturas do parque de assistência de origem local, a flexibilidade de formato e promoção são elementos que todos discutimos e com os quais todos concordamos”, começou por dizer Millener ao Motorsport. com: “Acho que haverá alguns desafios ao longo do caminho sobre como integraremos estas ideias num prazo tão curto”, mas para Millener o importante é que “as metas estão estabelecidas, todos nós temos gritado que queremos que algo seja feito e temos alguns pontos-chave sobre onde devemos ir, e todas as partes interessadas e qualquer pessoa que tenha recebido alguma crítica construtiva agora precisam trabalhar juntos para tentar encontrar um objetivo comum no futuro” diz Millener, ciente que o primeiro passo está dado e agora é meter mãos à obra, mas admite que o prazo é curto para implementar as regras técnicas para 2025: “será muito difícil ter novas regras aerodinâmicas (para 2025). As equipas vão querer testá-las, desenvolvê-las e entendê-las. É muito o que fazer em 10 meses e, realisticamente, serão seis meses quando resolvermos as coisas (ndr – regras só em junho) e entendermos o que significa a redução da aerodinâmica e desenvolvermos, construirmos, criarmos peças e testarmos” disse à mesma fonte.