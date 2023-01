WRC, Richard Millener: “Power Stage e um grande sinal do potencial que está para vir” | AutoSport

Não correu bem o Rali de Monte Carlo à Ford. Ott Tänak foi quinto e obteve ainda quatro pontos na Power Stage enquanto Pierre Louis Loubet teve vários azares e não pontuou.

Esperava-se mais de Tänak, que não teve andamento para o pódio, e depois, ainda por cima também teve problemas com a direção assistida, que também tramou Pierre-Louis Loubet, antes deste bater e ter que abandonar, regressando só no domingo, voltando a abandonar devido a uma fuga de água.

Para Richard Millener, Chefe de Equipa: “Claro que teria sido bom ter conseguido um pódio aqui este fim-de-semana, mas a questão intermitente que Ott (Tanak) sofreu no sábado significou que não foi possível. Mas podemos estar muito satisfeitos com o feedback e com o desempenho que vimos. A Power Stage foi um grande sinal do potencial que está para vir. Pierre (Loubet) teve um fim-de-semana difícil e foi uma pena vê-lo não terminar o evento, mas todos nós podemos estar felizes com o que vimos nos troços que ele completou. Afinal de contas, é apenas o início de uma temporada muito longa”.