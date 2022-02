WRC, Richard Millener: “Por vezes faz sentido disputar ralis nacionais, mas neste momento é melhor fazer testes” | AutoSport

Tendo em conta que se aproxima o Rali de Portugal e que antes disso há duas provas, o Rally Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas e o Rali Terras d’Aboboreira, tentámos saber se existe a possibilidade da M-Sport/Ford vir a Portugal participar em alguma das provas como preparação para o Rali de Portugal. A resposta é não, embora testar em Portugal seja quase certo. E Richard Millener explica porquê: “Neste momento temos apenas planeados testes, embora saibamos que em alguns aspetos haja vantagens em fazer ralis nacionais, passa-se muito tempo a rodar com o carro, mas por outro lado há um problema com isso, pois quando se quer testar muita coisa, é difícil quando se tem que cumprir o percurso e os timings dos ralis.

Por outro lado, sempre que um piloto entra em competição, o que quer que seja que lhe digamos, entra em modo competição e tende a perder um pouco o foco do que é para nós importante, ainda mais quando os carros são completamente novos, como são estes.

Com os testes, não há pressão desse tipo de coisas. Por outro lado, mesmo pensando que se pode gastar o mesmo dinheiro a fazer um rali pequeno, do que num teste com duração equivalente, quase de certeza faremos duas ou três vezes mais quilómetros no teste, o que para nós é de maior valor.

Há ocasiões em que faz sentido disputar ralis nacionais, mas neste momento consideramos que é melhor fazer testes”, disse Richard Millener ao AutoSport.