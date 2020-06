WRC: Richard Millener não desiste de completar a época

O Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) viu mais duas rondas do seu calendário serem canceladas: o Rali da Finlândia e da Nova Zelândia. Agora, parece que o Rali da Turquia, em setembro (24 a 27), será a prova de regresso do Campeonato do Mundo de Ralis, que realizou, até agora, apenas três rondas: Mónaco, Suécia e México.

O chefe de equipa da M-Sport, Richard Millener, disse ao motorsport.com que: “Ainda é cedo para desistir da temporada de 2020. Temos de trabalhar para garantir que ajudamos os organizadores dos eventos, para também conseguirmos realizar o maior número possível de eventos”.

Também o diretor de ralis da FIA, Yves Matton, continua a tentar realizar os eventos que restam: “Continuamos a trabalhar para termos a oportunidade de realizar os eventos restantes. Mas, ainda há muitas incertezas em torna da crise do coronavírus e das suas consequências”.