WRC: Richard Millener muito zangado com Suninen

Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport não estava nada contente com o acidente de Teemu Suninen e o seu desapontamento era evidente: “Tenho pela pela equipa, lutámos muito para aqui estar, fizemos quatro dias de testes e é esta a forma como somos recompensados. É muito desapontador. É bom que fosse a fazer aquele tempo, mas a ideia era ter dois carros no fim da prova e não sair de estrada no primeiro. Depois de tudo o que fizemos para estar aqui é um grande murro nos dentes. É verdade que estava a fazer um grande tempo, mas dissemos-lhe antes de partir que o rali era longo…”, disse Richard Millener, claramente muito zangado com o seu piloto. Na verdade isto é algo que pode suceder, mas quando se percebe que é dito a um piloto que deve levar o carro até ao fim do rali e ele se despista na primeira especial, algo não está bem.