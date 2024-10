WRC, Richard Millener (M-Sport): “rali realmente complicado para a equipa”

A M-Sport Ford World Rally Team teve um fim de semana muito fraco no Rali da Europa Central. Ainda assim, Grégoire Munster e Louis Louka, igualaram o seu melhor resultado de carreira até à data e obtiveram o seu melhor resultado em termos de pontos esta época, mas não devido ao andamento, mas sim por ‘exclusão de partes’….

Adrien Fourmaux e Alex Coria tiveram um evento difícil, com problemas atrás de problemas e para Richard Millener, Diretor da Equipa M-Sport: “Este foi um fim de semana um pouco complicado e, numa análise rápida, os resultados poderiam ser vistos como não sendo os mais fortes, mas, na realidade, houve uma série de pontos positivos. O Greg conseguiu repetir o seu melhor desempenho este ano, mas também marcou o maior número de pontos numa prova este ano, e o Adrien recuperou no domingo para mostrar que tem ritmo no asfalto, terminando na sua melhor posição no domingo.

O rali foi realmente complicado para a equipa, com muitos movimentos logísticos, mas, como esperado, eles lidaram com todas as complicações adicionais com a máxima eficiência e fizeram um trabalho fantástico em todas as etapas. Parabéns também aos organizadores do evento, que conseguiram levar uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis a três países em três dias, o que é um feito e tanto! “Temos agora um último evento do ano pela frente e estou confiante de que podemos sair em alta este ano no Japão.”