WRC, Richard Millener (M-Sport Ford): “Temos de continuar a melhorar” | AutoSport

Richard, uma vitória para a M-Sport. Foi um enorme esforço recuperar o Ott e o Martin e valeu a pena?

“Sim, seria impossível dizer outra coisa que não fosse estar muito feliz depois do que aconteceu aqui. Ganhar apenas no segundo evento com eles de volta à equipa é fantástico para nós, e é muito especial para mim, para o Malcolm, mas também para todos os outros envolvidos na equipa. Todos trabalharam incrivelmente durante o inverno para garantir que pudéssemos dar a eles tudo o que precisam, e hoje pagaram-nos muito bem. Somos uma equipa bastante feliz.”

Houve alguma preocupação durante o fim-de-semana? houve algum stress no que diz respeito a estes dois na frente?

“Como o Ott disse, ele mantém-nos sempre stressados! Mas penso que fazer isso é o caminho a seguir. Há sempre algo em que se pode melhorar. Há sempre coisas a fazer melhor. Agora estou à espera do e-mail do Martin (Jarveoja)! Tenho a certeza que será suficientemente longo! Mas temos de continuar a trabalhar juntos como uma equipa. Temos de continuar a melhorar. As outras equipas também estão a forçar, por isso não vai ser fácil. Mas este é o início da época que queríamos e a forma como precisamos de abordar o resto do ano.”

Uma palavra sobre o México?

“Não devemos começar a arranjar desculpas ou a procurar pontos negativos quanto a começar primeiro na estrada. Temos de olhar para os aspetos positivos. Estamos a começar primeiro porque estamos a liderar o campeonato e isso para nós é o mais importante. Já outros ganharam sendo primeiros na estrada…”