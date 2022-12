WRC, Richard Millener (M-Sport): “esta equipa é simplesmente espantosa” | AutoSport

O diretor da M-Sport Ford, Richard Millener, está ansioso por ver a equipa britânica transfigurar-se por completo em 2023, e acredita nos melhoramentos, baseados no trabalho que foi feito ao longo da época de 2022.

Há quase um ano, a vitória de Sébastien Loeb e o 3º lugar de Craig Breen no Rali de Monte Carlo deixou claro o Ford Puma Rally1 era um bom carro, mas o que Breen, Fourmaux e Greensmith, especialmente os dois primeiros fizeram durante a temporada foi horrível, com acidentes atrás de acidentes, que deixaram a equipa em muito maus lençóis ao ponto de terem parado de testar e terem mesmo que deixar pilotos de foram em algumas provas para poupar no orçamento.

Foi fogo fátuo o triunfo em Monte Carlo, e o outro único bom resultado foi o 2º lugar de Breen na Sardenha. Tudo o resto foi mediano ou mau. Malcolm Wilson não mereceu os pilotos que teve.

Mas as coisas agora mudam com a contratação de Ott Tanak. Tal como mudaram quando a M-Sport contratou Sébastien Ogier para 2017.

Richard Millener que ainda está a trabalhar no line up de pilotos da equipa para o próximo ano, está confiante na capacidade do plantel para desenvolver o que foi alcançado com o primeiro ano do Ford Puma Rally1 Hybrid: “Tem havido muita discussão sobre a decisão de Craig [de deixar a equipa e regressar à Hyundai] e de muitas maneiras penso que isso ofuscou alguns progressos realmente positivos que fizemos como equipa.

Voltando atrás, continuamos a demonstrar a nossa capacidade de vencer no arranque de uma nova era de carros de ralis, como já sucedeu em 2017. A vitória de Monte Carlo com a Séb [Loeb] foi muito, muito especial. E Séb continuou a mostrar velocidade e potencial de liderança no rali com o carro de cada vez que entrou nele. Mas além de Loeb, havia Gus [Greensmith] e Pierre-Louis [Loubet] a dar alguns resultados muito, muito bons. O início do ano de Gus foi soberbo – não se esqueçam que ele era em terceiro no campeonato, depois da Suécia.

E Pierre-Louis venceu o seu primeiro troço e liderou pela primeira vez este ano, esse é o tipo de ritmo e potencial com que podemos realmente trabalhar e ficaríamos entusiasmados em construir sobre isso”. Millener foi rápido a elogiar toda a equipa da M-Sport, acrescentando: “Acho que as pessoas descobriram que as coisas nem sempre são simples para esta equipa, mas esta equipa é simplesmente espantosa. Fomos os primeiros a fazer correr cinco carros de Rally1 num evento e acreditem, isso requer muito trabalho. Houve alguns pontos altos reais no que foi um ano complicado. Não quero esquecer isso”, disse Millener, não falando, claro está, na época que Craig Breen e Adrien Fourmaux fizeram Gus Greensmith acabou por ir na onda, mas para um piloto pagante não se espera que chegue a campeão. Fez uma época razoável para o seu contexto, má para o carro que tinha na mão. Os seus dois colegas, estiveram péssimos…