WRC, Richard Millener: “ficámos impressionados com as atuações do Pierre (Loubet)” | AutoSport

Depois de tudo o que se passou na M-Sport em 2022, com Craig Breen e Adrian Fouomraux, especialmente, pois Gus Greensmith não esteve muito pior do que o que se esperava dele, é natural que Richard Millener tenha reparado com mais atenção nas prestações de Pierre Louis Loubet. Agora, resta esperar que o peso da responsabilidade não faça ao jovem o mesmo que fez e Breen e a Fourmaux e a verdade é que Loubet também teve momentos difíceis e soube reagir, ao contrário de Breen e Fourmaux: “Todos nós ficámos impressionados com as atuações de Pierre este ano. Ele tem demonstrado continuamente a sua vontade de aprender e superar as experiências anteriores e é isto que faz dele o candidato perfeito para uma temporada completa.

Ele ainda está, naturalmente, no início da sua carreira no Rally1, e esta próxima temporada será crucial para ele. Pierre é um verdadeiro jogador de equipa e tornou-se rapidamente um membro chave da família M-Sport, e pessoalmente, estou ansioso por ver o que vamos conseguir juntos no próximo ano; espero sinceramente que o vejamos reclamar um merecido primeiro resultado do pódio”.