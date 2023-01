WRC, Richard Millener: “estamos prontos para assumir o que está para vir” | AutoSport

A chegada de Ott Tanak à M-Sport/Ford tem de fazer o mesmo efeito que fez a chegada de Sébastien Ogier em 2017, de modo a que a equipa de Malcolm Wilson apague a má imagem deixada em 2022. Grande parte desse ónus é dos pilotos, mas agora com um piloto acima de qualquer suspeita, a pressão muda-se para a equipa e Richard Millener sabe disso: “Estamos entusiasmados por começar esta nova temporada com Ott a liderar a nossa equipa. Foram uns meses produtivos, que culminaram no teste de pré-temporada desta semana, e estamos prontos para assumir o que está para vir. Penso que já estamos a ver os benefícios de trabalhar com o Ott, e espero que o Pierre também venha a ganhar com isto. Todos em Dovenby têm trabalhado arduamente tanto nos programas de Rally1 como de Rally2 para estarmos preparados para esta nova temporada. Quero agradecer a todos pelo seu empenho até agora e juntos devemos ser capazes de conseguir alguns resultados muito fortes este ano”.